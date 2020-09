Usa, Nyt: Trump ha pagato solo 750 dollari di tasse nel 2016 (Di lunedì 28 settembre 2020) Donald Trump nel 2016 avrebbe pagato appena 750 dollari di tasse federali sul reddito. Lo riporta il New York Times , spiegando di essere venuto in possesso di alcuni dati delle dichiarazioni fiscali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) Donaldnelavrebbeappena 750difederali sul reddito. Lo riporta il New York Times , spiegando di essere venuto in possesso di alcuni dati delle dichiarazioni fiscali ...

PartitoTorino : RT @fenice_risorta: Questi sono i sovranisti, le tasse le vogliono far pagare agli altri?????? - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Usa, Nyt: Trump ha pagato solo 750 dollari di tasse nel 2016 #DonaldTrump - apavo75 : RT @fenice_risorta: Questi sono i sovranisti, le tasse le vogliono far pagare agli altri?????? - carmen_distaso : RT @fenice_risorta: Questi sono i sovranisti, le tasse le vogliono far pagare agli altri?????? - Sulserio1 : RT @fenice_risorta: Questi sono i sovranisti, le tasse le vogliono far pagare agli altri?????? -