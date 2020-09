Usa, l’ex manager della campagna di Trump in ospedale: ha minacciato il suicidio (Di lunedì 28 settembre 2020) Brad Parscale, ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, è stato fermato dalla polizia di Fort Lauderdale, in Florida, e ricoverato in ospedale dopo essersi barricato nella sua abitazione ed aver minacciato con un’arma di suicidarsi. L’allarme era stato lanciato dalla moglie di Parscale. Il licenziamento del manager risale a giugno, quando è stato silurato dopo il flop del comizio di Tulsa, in Oklahoma. In quell’occasione, nel pieno della pandemia di Covid, la campagna elettorale del presidente era stata beffata dagli utenti di Tik Tok, che avevano prenotato biglietti in massa – non presentandosi – per fare naufragare l’evento. Poche ore prima, però, Parscale su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Brad Parscale, exelettorale di Donald, è stato fermato dalla polizia di Fort Lauderdale, in Florida, e ricoverato indopo essersi barricato nella sua abitazione ed avercon un’arma di suicidarsi. L’allarme era stato lanciato dalla moglie di Parscale. Il licenziamento delrisale a giugno, quando è stato silurato dopo il flop del comizio di Tulsa, in Oklahoma. In quell’occasione, nel pienopandemia di Covid, laelettorale del presidente era stata beffata dagli utenti di Tik Tok, che avevano prenotato biglietti in massa – non presentandosi – per fare naufragare l’evento. Poche ore prima, però, Parscale su ...

Corriere : Trump, l’ex guru Parscale minaccia suicidio: era stato licenziato dopo il comizio flo... - AnnalisaChirico : Sul settimanale tedesco Stern l’ex min. MINNITI evidenzia la questione sanitaria legata all’immigrazione: un cittad… - clikservernet : Usa, l’ex manager della campagna di Trump in ospedale: ha minacciato il suicidio - Noovyis : (Usa, l’ex manager della campagna di Trump in ospedale: ha minacciato il suicidio) Playhitmusic - - PaoloPaoange : @_CristinaCri Lo si usa anche per stimolare la prostata. In America c'è un'ex infermiera che ha fatto i miliardi, g… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa l’ex Il debutto di sangue del diciottenne Alì: da «invisibile» a potenziale killer Corriere della Sera