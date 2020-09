Usa, ex guru della campagna di Trump tenta il suicidio. Fu rimosso dopo il flop di Tulsa (Di lunedì 28 settembre 2020) Miami, 28 settembre 2020 - Brad Parscale , ex manager della campagna di Donald Trump , ha tentato il suicidio. Parscale è stato trasportato in un ospedale in Florida dopo che la moglie ha avvertito ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Miami, 28 settembre 2020 - Brad Parscale , ex managerdi Donald, hato il. Parscale è stato trasportato in un ospedale in Floridache la moglie ha avvertito ...

