USA, ameba mangia-cervello: vietato bere l’acqua del rubinetto in Texas (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la morte di un bambino di 6 anni e di un tredicenne, a Houston cresce la paura per l’ameba mangia-cervello, un batterio potenzialmente letale. L’acqua del rubinetto è pericolosa Negli Stati Uniti d’America si torna a parlare dell’ameba mangia-cervello. Nello specifico, a Houston, in Texas, i funzionari hanno lanciato l’allarme, affinché i cittadini sappiano che bere l’acqua del rubinetto, ad ora, potrebbe ucciderli. Infatti, a quanto dicono, la rete idrica sarebbe contaminata dalla presenza di un parassita altamente pericoloso chiamato Naegleria fowleri. Le vittime ed i test lo confermerebbero. Le vittime dell’ameba ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la morte di un bambino di 6 anni e di un tredicenne, a Houston cresce la paura per l’, un batterio potenzialmente letale. L’acqua delè pericolosa Negli Stati Uniti d’America si torna a parlare dell’. Nello specifico, a Houston, in, i funzionari hanno lanciato l’allarme, affinché i cittadini sappiano chel’acqua del, ad ora, potrebbe ucciderli. Infatti, a quanto dicono, la rete idrica sarebbe contaminata dalla presenza di un parassita altamente pericoloso chiamato Naegleria fowleri. Le vittime ed i test lo confermerebbero. Le vittime dell’...

A Lake Johnson in Texas i residenti sono stati avvisati: non usate l'acqua del rubinetto perché un'ameba mangia cervello è stata trovata nella rete idrica della città. Come racconta la BBC, i test han ...

Almeno 120mila persone residenti in alcune comunità vicino a Houston sono state avvisate del pericolo ‘Naegleria fowleri’ ...

