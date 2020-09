‘Uomini e Donne’, Nicola Vivarelli rivela cosa pensa del lifting di Gemma Galgani e perché non potrebbe mai nascere una storia con Valentina Autiero (Di lunedì 28 settembre 2020) È ufficialmente un cavaliere del Trono Over Nicola Vivarelli. Il giovane ufficiale di marina mercantile ha soli 26 anni, ma ha sempre dichiarato di volere accanto una donna più matura. Infatti, era approdato in trasmissione alla corte di Gemma Galgani, la dama settantenne che lo aveva fin da subito apprezzato. Molte, però, erano state le critiche per l’enorme differenza d’età. Oggi, complice una estate di lontananza, i due sono ai ferri corti e Gemma ha voltato pagina frequentando un altro uomo, Paolo. Dal canto suo, Nicola è oggi pronto a nuove esperienze sentimentali. Come rivelato a Uomini e Donne magazine, Vivarelli è sempre stato corteggiato da Valentina ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 settembre 2020) È ufficialmente un cavaliere del Trono Over. Il giovane ufficiale di marina mercantile ha soli 26 anni, ma ha sempre dichiarato di volere accanto una donna più matura. Infatti, era approdato in trasmissione alla corte di, la dama settantenne che lo aveva fin da subito apprezzato. Molte, però, erano state le critiche per l’enorme differenza d’età. Oggi, complice una estate di lontananza, i due sono ai ferri corti eha voltato pagina frequentando un altro uomo, Paolo. Dal canto suo,è oggi pronto a nuove esperienze sentimentali. Cometo a Uomini e Donne magazine,è sempre stato corteggiato da...

