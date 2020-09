‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 28 09 20

Leggi su isaechia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Anche oggi, come capita sovente da più di dieci anni a questa parte, quasi un’interadi Uomini e Donne è stata dedicata a quell’anima tapina di Gemma Galgani, bistrattata da quei cattivoni degli opinionisti e illusa da quei manigoldi dei cavalieri, “persone mediocri che la sfruttano solo per visibilità” (cit.). Lei no, lei non è come loro, eh. Lei è buona, lei è pura, lei vive solo per le emosssioni e il contesto non le interessa. Ceeerto. Si è sempre lamentata delle offese ricevute e delle gag come quella della borsa di pelle definita “di uno squallore e di una bassezza totale“, ma non mi pare che negli anni abbia mai lesinato frecciatine becere sul fisico di Tina Cipollari, ovvero l’unico appiglio a cui una come Gemma poteva attaccarsi per punzecre ...