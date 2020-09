Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi 28 settembre: Gemma tradita da Paolo, lui bacia un’altra (Di lunedì 28 settembre 2020) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, lo storico dating show giunto alla 25esima stagione. Maria De Filippi nella puntata di oggi si occuperà ancora una volta delle vicende amorose di Gemma Galgani, ma anche dei due tronisti Davide e Jessica, sempre più vicina alla scelta. Gli spoiler forniti dal noto blog Il Vicolo delle News, infatti, rivelano che Paolo bacerà Maria deludendo la dama torinese. Mentre Jessica si farà tatuare una rana sul polso grazie alla complicità del corteggiatore Davide. Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli altri spoiler dettagliati dell’appuntamento odierno, previsto sempre su Canale 5 alle 14:45 ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 settembre 2020) Primo appuntamento settimanale diInizia una nuova settimana di programmazione di, lo storico dating show giunto alla 25esima stagione. Maria De Filippi nelladisi occuperà ancora una volta delle vicende amorose diGalgani, ma anche dei due tronisti Davide e Jessica, sempre più vicina alla scelta. Gli spoiler forniti dal noto blog Il Vicolo delle News, infatti, rivelano chebacerà Maria deludendo la dama torinese. Mentre Jessica si farà tatuare una rana sul polso grazie alla complicità del corteggiatore Davide. Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli altri spoiler dettagliati dell’appuntamento odierno, previsto sempre su Canale 5 alle 14:45 ...

