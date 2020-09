Uno studio italiano rivela: “L’acqua ossigenata può prevenire il Covid” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Acqua ossigenata per prevenire il Covid”: la scoperta in uno studio italiano L’acqua ossigenata potrebbe prevenire il Covid: è quanto scoperto da un team di ricercatori italiani in uno studio, pubblicato sulla rivista internazionale Infection Control & Hospital Epidemiology, dell’università di Cambridge. Redatta da Antonio Del Prete, docente di Oftalomologia all’ Università Federico II, Arturo Armone Caruso, direttore sanitario dell’Aias di Afragola e responsabile dell’Uo di Diagnostica ORL e Citologia nasale, Antonio Ivan Lazzarino, ricercatore dell’Agency of clinical research and medical statistics di Londra, Lucia Grumetto, docente del dipartimento di Farmacia dell’Università ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) “Acquaperil Covid”: la scoperta in unoL’acquapotrebbeil Covid: è quanto scoperto da un team di ricercatori italiani in uno, pubblicato sulla rivista internazionale Infection Control & Hospital Epidemiology, dell’università di Cambridge. Redatta da Antonio Del Prete, docente di Oftalomologia all’ Università Federico II, Arturo Armone Caruso, direttore sanitario dell’Aias di Afragola e responsabile dell’Uo di Diagnostica ORL e Citologia nasale, Antonio Ivan Lazzarino, ricercatore dell’Agency of clinical research and medical statistics di Londra, Lucia Grumetto, docente del dipartimento di Farmacia dell’Università ...

