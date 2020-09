Un’estate a Maiorca la trama del film stasera su Rai Premium martedì 29 settembre

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 28 settembre 2020) Un’estate ailin ondasu Raimartedì 29, laUn’estate aè il titolo deltv tedesco del ciclo Un’estate a…, in ondamartedì 29su Raidalle 21:20. L’isola spagnola è la location da sogno di questa classica commedia romantica, tra relazioni da recuperare, altre da terminare e tanti imprevisti. Si tratta di untv quindi non ci sono dati sugli incassi e non è in streaming su altre piattaforme oltre a Rai Play in parallelo a Rai. Ilè stato girato atra ...