Un’economia del bene per ridurre le fratture sociali

Sostenere il valore del lavoro. Credere nella biodiversità delle forme d'impresa. Promuovere la diversità e l'inclusione sociale. Valorizzare l'impresa come luogo di creatività e benessere. Investire nell'educazione e nella promozione umana. Proporre una nuova idea di salute e benessere. Trovare il rispetto e la cura dell'ambiente. Attivare energie giovani, innovazione e nuove economie. Sono questi i punti della Carta di Firenze consegnata al Capo dello Stato con cui si è aperto il Festival Nazionale dell'Economia Civile.La pandemia ha divaricato il gap tra ricchi e poveri, tra le persone e tra i territori. La lockwdown economy in Italia ha gettato in povertà altre 2,1 milioni di famiglie. Dopo i sussidi è necessaria un'immediata messa a terra delle risorse per avviare ...

