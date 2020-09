Una vita anticipazioni: Genoveva si muove sul filo del rasoio e rischia grosso (Di lunedì 28 settembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 29 settembre 2020? Tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani alle 14,10. Siamo arrivati all’episodio 1055, domani vedremo la prima parte. I vicini hanno deciso di accettare i soldi di Genoveva, promettendo di non dire che è stata lei a darli. Sanno che Alfredo l’ha picchiata e che può essere pericoloso. L’unica a non accettare quanto sta accadendo è Rosina che non vuole avere nessun legame con la donna che ha distrutto il suo matrimonio. Nel frattempo Cinta continua a chiedersi che cosa le sta nascondendo il suo Emilio, molto preoccupata per la presenza di Ledesma… Per voi quindi le anticipazioni e la trama della puntata di domani. Buona lettura con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 29 settembre 2020? Tornano le nostreche ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani alle 14,10. Siamo arrivati all’episodio 1055, domani vedremo la prima parte. I vicini hanno deciso di accettare i soldi di, promettendo di non dire che è stata lei a darli. Sanno che Alfredo l’ha picchiata e che può essere pericoloso. L’unica a non accettare quanto sta accadendo è Rosina che non vuole avere nessun legame con la donna che ha distrutto il suo matrimonio. Nel frattempo Cinta continua a chiedersi che cosa le sta nascondendo il suo Emilio, molto preoccupata per la presenza di Ledesma… Per voi quindi lee la trama della puntata di domani. Buona lettura con le ...

