Una vita, anticipazioni 29 settembre: Rosina vuole lasciare Acacias per sempre! (Di lunedì 28 settembre 2020) Martedì 29 settembre 2020 tornano le vicende ambientate ad Acacias. Su canale 5, a partire dalle 14:10, andrà in onda una nuova puntata di Una vita dove le trame riprenderanno dal momento in cui Liberto sarà stato assolto dalle accuse di aver violentato Genoveva. Rosina seppur felice per lui, non riuscirà ancora a passare sopra al tradimento e prenderà una decisione del tutto inaspettata. La donna infatti, deciderà di lasciare per sempre Acacias e lo comunicherà proprio al marito. Come la prenderà Liberto? Vediamo nel dettaglio cosa riservano le anticipazioni della nuova puntata. Una vita, spoiler 29 settembre: Liberto assolto, Rosina respinge Ignacio Finalmente ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) Martedì 292020 tornano le vicende ambientate ad. Su canale 5, a partire dalle 14:10, andrà in onda una nuova puntata di Unadove le trame riprenderanno dal momento in cui Liberto sarà stato assolto dalle accuse di aver violentato Genoveva.seppur felice per lui, non riuscirà ancora a passare sopra al tradimento e prenderà una decisione del tutto inaspettata. La donna infatti, deciderà diper sempree lo comunicherà proprio al marito. Come la prenderà Liberto? Vediamo nel dettaglio cosa riservano ledella nuova puntata. Una, spoiler 29: Liberto assolto,respinge Ignacio Finalmente ...

