Una vita, anticipazioni 28 settembre: Liberto viene assolto

Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Una vita e riguardanti in particolare ciò che accadrà nella puntata del 28 settembre 2020. Su canale 5 a partire dalle 14:10, i fan della soap ambientata ad Acacias vedranno come il gesto di generosità di Genoveva avrà permesso a Lolita di rientrare in possesso della sua bottega. Proprio grazie a Genoveva e alle sue dichiarazioni nel corso del processo a Liberto, l'uomo verrà assolto dalle accuse di averla violentata. Un duro smacco per Alfredo che, a questo punto, non si fiderà più della moglie.

Una vita, spoiler: Genoveva fa marcia indietro e aiuta i vicini di Acacias

La dark lady di Acacias, nelle ultime puntate, sembra aver cambiato rotta, soprattutto da quando ha cominciato ...

