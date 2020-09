"Una gran rottura". In "prigione" dalla Santanchè, quarantena da incubo: la confessione di Flavio Briatore (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la battaglia col coronavirus e dopo un'estate ruggente, soprattutto in termini di polemiche, Flavio Briatore si è concesso a Massimo Giletti per la prima comparsata televisiva dell'anno, a Non è l'arena in onda su La7, nella prima puntata della stagione di domenica 27 settembre. Mister Billionaire ha ribadito le sue accuse contro chi ha "infangato" la Sardegna, ha nuovamente detto la sua senza indugi e senza paura. Poi, si è anche prestato a una battuta. Parlava della quarantena, che come è noto ha trascorso a Milano a casa dell'amica Daniela Santanchè. Ma non è stato tutto così semplice: "Sto benissimo - ha premesso Briatore -. La cosa più dura è stata la quarantena dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la battaglia col coronavirus e dopo un'estate ruggente, soprattutto in termini di polemiche,si è concesso a Massimo Giletti per la prima comparsata televisiva dell'anno, a Non è l'arena in onda su La7, nella prima puntata della stagione di domenica 27 settembre. Mister Billionaire ha ribadito le sue accuse contro chi ha "infangato" la Sardegna, ha nuovamente detto la sua senza indugi e senza paura. Poi, si è anche prestato a una battuta. Parlava della, che come è noto ha trascorso a Milano a casa dell'amica Daniela;. Ma non è stato tutto così semplice: "Sto benissimo - ha premesso-. La cosa più dura è stata la...

FBiasin : Sensazione: andare a toccare la miglior difesa della serie A non è parsa una gran mossa. Ma sono arrivati i 3 punt… - diMartedi : #Capua su #covid19: “Cerchiamo di capire quello che temo sia la seconda ondata. In Spagna le terapie intensive iniz… - PierluigiMoric1 : RT @iacopo_melio: “Io non sono “il disabile che si candida per i disabili”, sono prima di tutto una persona e credo che una sensibilità “in… - Pinodemarco : RT @marcellone8: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Ale Di Battista: 'Abbiamo incanalato in una lotta dura ma democratica la rabbia latente di una… - lauraetnica : RT @Elen4kemi: Adoro il mio mare, lo amo... Ho scelto #diTornare nei miei profondi abissi, non li temo.. ho piuttosto una gran paura della… -

Ultime Notizie dalla rete : Una gran L’allenatore del Biella Rugby: “Abbiamo una gran voglia di tornare in campo” La Stampa Covid-19 e crisi

L’impatto negativo e persistente della pandemia colpisce direttamente settori come il trasporto aereo e il real-estate commerciale. Temo che occorra essere molto più preoccupati per settori come autom ...

LOTITO: tempi duri per il patron, fischi anche a Roma. Nessun acquisto di rilievo, peggio che a Salerno

Tempi duri per il presidente Claudio Lotito. Se a Salerno la stragrande maggioranza della tifoseria ha deciso di allontanarsi dai granata fino a quando non sarà chiarito il discorso ...

L’impatto negativo e persistente della pandemia colpisce direttamente settori come il trasporto aereo e il real-estate commerciale. Temo che occorra essere molto più preoccupati per settori come autom ...Tempi duri per il presidente Claudio Lotito. Se a Salerno la stragrande maggioranza della tifoseria ha deciso di allontanarsi dai granata fino a quando non sarà chiarito il discorso ...