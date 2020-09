Un referendum per dare più poteri a Roma e alle ex capitali Milano e Napoli: proposta di Morassut (Pd) (Di lunedì 28 settembre 2020) “Il Pd dovrebbe proporre un referendum consultivo, ai sensi dello Statuto di Roma Capitale, per cristallizzare un enorme consenso popolare sull’avvio di una riforma istituzionale della Capitale”. Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut. “Alla Capitale – continua Morassut – occorrano poteri legislativi e di programmazione, unico modo per dare agli attuali municipi piena dignità comunale e superare definitivamente il concetto di ‘decentramento’ ed entrare in quello di federalismo metropolitano. poteri che comportano una modifica della Costituzione. Aggiungo che tale riforma andrebbe inquadrata in un contesto nazionale operando per dare altrettanti adeguati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 settembre 2020) “Il Pd dovrebbe proporre unconsultivo, ai sensi dello Statuto diCapitale, per cristallizzare un enorme consenso popolare sull’avvio di una riforma istituzionale della Capitale”. Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto. “Alla Capitale – continua– occorranolegislativi e di programmazione, unico modo peragli attuali municipi piena dignità comunale e superare definitivamente il concetto di ‘decentramento’ ed entrare in quello di federalismo metropolitano.che comportano una modifica della Costituzione. Aggiungo che tale riforma andrebbe inquadrata in un contesto nazionale operando peraltrettanti adeguati ...

StefanoFassina : Un grande abbraccio @PTridico vittima dell’ennesima campagna mediatico-politica di fango per far saltare alleanza… - EnricoLetta : In #Svizzera al #referendum anti-UE vince largamente il NO. Perdono i sovranisti svizzeri. Una bella notizia per l’Italia e per l’Europa. - ivanscalfarotto : I “no” appaiono in netto vantaggio nello spoglio dei voti del referendum che in #Svizzera avrebbe rimesso in discus… - BarreraDino : RT @EnricoLetta: In #Svizzera al #referendum anti-UE vince largamente il NO. Perdono i sovranisti svizzeri. Una bella notizia per l’Italia… - grandehermano1 : RT @marsion65: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ - L'idea di attraversare l'Italia in difesa della costituzione mi venne quando vidi che Renzi, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : referendum per Quanto ne sai sui referendum? Il quiz per "nerd" sulla Costituzione Il Sole 24 ORE Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Algeria: una donna alla guida del partito Taj, in agenda riforme e sostegno a referendum

Il partito islamista algerino Raggruppamento per la speranza algerina (Taj) ha promesso di promuovere riforme "fondamentali", dopo che ...

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...Il partito islamista algerino Raggruppamento per la speranza algerina (Taj) ha promesso di promuovere riforme "fondamentali", dopo che ...