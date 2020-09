Un posto al sole | MASSIMILIANO BUZZANCA dal 10 novembre | anticipazioni

(Di lunedì 28 settembre 2020) Parte una nuova settimana con Unal: occhi puntati su Serena Cirillo (Miriam Candurro) che, dopo aver scoperto di essere incinta, comunicherà la notizia a Leonardo Arena (Erik Tonelli). Intanto capiremo sin da subito i dettagli del perfido piano imbastito da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con la complicità di Lara Martinelli (Chiara Conti), ma è già ufficiale che l’uomo d’affari vuole portare i Cantieri verso un “punto di non ritorno“.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: ci siamo, NICOLETTA torna il 2 ottobreQuesta sarà anche la settimana in cui inizieremo a notare la lenta e graduale “discesa all’inferno” di Niko Poggi (Luca Turco), che sarà tentato dal concedersi un’avventura con un’avvenente ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Anticipazioni Novità d'autunno... - L_Angelo_Nero_ : RT @mauromisseri: insolito, pregno, tormentato, intenso , anche se per metà riflesso, questo cielo con queste nubi , ed il sole “ fuori pos… - GhostdogRunner : RT @bolognabasket: Indice di Sportività del Sole 24 Ore: Bologna al primo posto - Carmela_oltre : RT @Ferula18: Piove. Il plaid ha preso il posto d'onore nel divano, le calze hanno fatto capolino ridacchiando perché invise, lo scialle av… - bolognabasket : Indice di Sportività del Sole 24 Ore: Bologna al primo posto -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Obbligo posta elettronica certificata per aziende: dal primo ottobre la comunicazione della Pec al Registro delle imprese pena multe salate.E' il momento della verità per Serena e il confronto con Leonardo è vicino. Peluso è al vulcano e Patrizio va in ansia.