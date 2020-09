Un patto Italia-Germania per accelerare il Recovery. Il Mes scivola a dicembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Il ministro Amendola oggi vola a Berlino per l’accordo sul bilancio. Merkel rivede l’intesa sullo stato di diritto per evitare il veto ungherese Leggi su lastampa (Di lunedì 28 settembre 2020) Il ministro Amendola oggi vola a Berlino per l’accordo sul bilancio. Merkel rivede l’intesa sullo stato di diritto per evitare il veto ungherese

Ultime Notizie dalla rete : patto Italia Un patto Italia-Germania per accelerare il Recovery. Il Mes scivola a dicembre Il Secolo XIX Bonomi al governo: “Serve visione, i soldi a pioggia non risolvono i problemi”

Il presidente di Confindustria chiede un patto sulla produttività sul quale concentrare le azioni e le politiche per i prossimi anni.

Bonomi (Confindustria): «Governo scriva nuovo grande patto per Italia. Iperf? Dipendenti paghino da soli»

Il leader degli industriali: «Serve visione alta e lungimirante». E sul Recovery fund: «Se fallisce il governo andiamo tutti a casa. Serve parità retributiva per le donne. Le imprese e gli uomini agis ...

Il presidente di Confindustria chiede un patto sulla produttività sul quale concentrare le azioni e le politiche per i prossimi anni.