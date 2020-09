"Un milione di morti per Covid nel mondo, serve massima attenzione". L'appello di Speranza su Fb (Di lunedì 28 settembre 2020) “Un milione di persone hanno perso la vita per il Covid in tutto il mondo. È un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita. Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri. Nel frattempo ciò che fa davvero la differenza restano i comportamenti corretti di ciascuno di noi. Servono ancora massima attenzione, serietà e prudenza”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Un milione di persone hanno perso la vita per il Covid in tutto il mondo. È un numero impressionante e purtroppo ancora...Pubblicato da Roberto Speranza su Lunedì 28 settembre ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) “Undi persone hanno perso la vita per ilin tutto il. È un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita. Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri. Nel frattempo ciò che fa davvero la differenza restano i comportamenti corretti di ciascuno di noi. Servono ancora, serietà e prudenza”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto. Undi persone hanno perso la vita per ilin tutto il. È un numero impressionante e purtroppo ancora...Pubblicato da Robertosu Lunedì 28 settembre ...

