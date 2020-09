Ugolini:”Con la permanenza do Koulibaly, il Napoli può fare bene” (Di lunedì 28 settembre 2020) Ugolini sul futuro del Napoli Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Sky parlando del presente e del futuro del Napoli. Di seguito, vi riportiamo … L'articolo Ugolini:”Con la permanenza do Koulibaly, il Napoli può fare bene” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 settembre 2020)sul futuro delMassimo, è intervenuto ai microfoni di Sky parlando del presente e del futuro del. Di seguito, vi riportiamo … L'articolo:”Con lado, ilpuòbene” proviene da ForzAzzurri.net.

lara_ugolini : RT @MunaronLuisella: ADOZIONE DI ?? E STATO ABBANDONATO CIECO, APPENA 5 KG GIOVANE MASCHIETTO DI 1 ANNO E MEZZO, NON CASTRATO SI CERCA FAM… - lara_ugolini : RT @MunaronLuisella: Ecco dove vanno i vostri 'non li posso più tenere'... A vivere una vita di merda dietro le sbarre, Ha 5 anni, maschio… - lara_ugolini : RT @coccinella53: Provenire da una buona famiglia non è quando cresci con i soldi. Provenire da una buona famiglia è quando vieni nutrito c… - lara_ugolini : RT @NelleMarche: Oggi è domenik... E dato che domani è..... Non lo voglio neanche nominare il nome di domani.... Oggi con calma e rilassame… - lara_ugolini : RT @LAVonlus: Con i nostri investigatori entriamo negli allevamenti per mostrarvi ciò che nessuno vede. Con il nostro team legale lottiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ugolini ”Con Cattivi odori, condannato l'amministratore della Sep: ristoratrice parte civile latinaoggi.eu