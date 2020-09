UFFICIALE – Silvestri è un nuovo calciatore dell’Avellino: i dettagli dell’intesa (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino comunica di aver acquistato dal Potenza, a titolo definitivo, il calciatore Luigi Silvestri. Nato a Palermo il 22 gennaio 1992, il difensore siciliano, cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha stipulato con il club irpino un accordo biennale con opzione di rinnovo per un altro anno. In carriera ha indossato le maglie di Salernitana, Campobasso, Messina, Siena, Melfi, Paganese, Vibonese e Potenza collezionando in totale 152 presenze nel campionato di Lega Pro. “Luigi va a completare il nostro reparto arretrato portando all’interno di esso caratteristiche tecniche diverse – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – dopo l’infortunio di Giuliano Laezza avevamo la necessità di prendere un difensore più rapido. In ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino comunica di aver acquistato dal Potenza, a titolo definitivo, ilLuigi. Nato a Palermo il 22 gennaio 1992, il difensore siciliano, cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha stipulato con il club irpino un accordo biennale con opzione di rinnovo per un altro anno. In carriera ha indossato le maglie di Salernitana, Campobasso, Messina, Siena, Melfi, Paganese, Vibonese e Potenza collezionando in totale 152 presenze nel campionato di Lega Pro. “Luigi va a completare il nostro reparto arretrato portando all’interno di esso caratteristiche tecniche diverse – ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – dopo l’infortunio di Giuliano Laezza avevamo la necessità di prendere un difensore più rapido. In ...

bassairpinia : U.S. Avellino. Luigi Silvestri e' ufficiale, Di Somma: ' Avevamo necessità di un difensore più rapido'. -… - Calciomerc : Tutto come presvito UFFICIALE ?? #Silvestri #Calciomercato #calciomercatoh24 #Avellino #LegaPro - TuttoAvellinoit : Il nuovo difensore dell'#Avellino è arrivato per la firma. Si attende solo l'ufficialità. #SerieC #calciomercato - SportSicilia : #Catania numerazione ufficiale: 1 Santurro 2 Noce 3 Claiton 4 Vicente 5 Silvestri 6 Welbeck 7 Gatto 8 Rosaia 9 Sara… - Sober06312105 : RT @BfcOfficialPage: ?? | UFFICIALE! De Silvestri è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Lorenzo ?? #WeAreReady #WeAreOne https:… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Silvestri Avellino, ufficiale l'arrivo di Silvestri dal Potenza Metropolitan Magazine Avellino, ufficiale l’arrivo di Silvestri dal Potenza

L'Avellino di Piero Braglia prende forma. A centrocampo ufficializzato il colpo battendo la concorrenza del Catania mentre si segue un giocatore del Toro.

Catania-Paganese: probabili formazioni

A distanza di appena quattro giorni dallo sciagurato esordio stagionale con il Notaresco, foriero della clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, il Catania di Giuseppe Raffaele ritorna al "Massimino ...

L'Avellino di Piero Braglia prende forma. A centrocampo ufficializzato il colpo battendo la concorrenza del Catania mentre si segue un giocatore del Toro.A distanza di appena quattro giorni dallo sciagurato esordio stagionale con il Notaresco, foriero della clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, il Catania di Giuseppe Raffaele ritorna al "Massimino ...