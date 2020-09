Udinese-Spezia | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 settembre 2020) Recupero della prima giornata perche si affronteranno mercoledì 30 settembre alle ore 18:00. Entrambe le compagini arrivano da una sconfitta e quindi saranno vogliose di incamerare i primi punti stagionali. Lodi Italiano sopratutto deve cancellare la quaterna subita dal Sassuolo nel giorno dell’esordio in A. Gli uomini di Gotti invece partono con l’intenzione di riscattare l’ingiusta sconfitta di Verona. Le scelte dell’Gotti deve fare a meno degli infortunati Mandragora e Stryger Larsen. Rispetto alla sconfitta di Verona, Gotti cambia pochissimo e si affida al classico 3-5-2. De Paul nell’ormai consueto ruolo di mezzala offensiva agirà a sostegno della coppia Lasagna-Okaka, in ballottaggio con Nestorovski. Molti i giovani acquistati in ...