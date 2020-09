Ucciso da proiettile vagante, dopo 10 anni stop alle spese legali (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Passo indietro da parte dell’Agenzia delle entrate per quanto riguarda le pretese fiscali relative a il risarcimento, mai ottenuto, da una vittima innocente della criminalità organizzata. Parliamo dell’omicidio di Nicola Sarpa, scomparso 10 anni fa a soli 24 anni a seguito di un colpo di pistola esploso in aria nella notte di Capodanno per mano di una figlia di un boss dei Quartieri Spagnoli. Siccome l’assassina risultava nullatenente ad accollarsi le spese legali, parliamo di circa 17mila euro, avrebbero dovuto essere i familiari della vittima. Insomma dopo il danno, anche la beffa, per fortuna scongiurata. “Ringraziamo l’Agenzia delle Entrate“, spiega in una nota l’avvocato Angelo Pisani assieme i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Passo indietro da parte dell’Agenzia delle entrate per quanto riguarda le pretese fiscali relative a il risarcimento, mai ottenuto, da una vittima innocente della criminalità organizzata. Parliamo dell’omicidio di Nicola Sarpa, scomparso 10fa a soli 24a seguito di un colpo di pistola esploso in aria nella notte di Capodanno per mano di una figlia di un boss dei Quartieri Spagnoli. Siccome l’assassina risultava nullatenente ad accollarsi le, parliamo di circa 17mila euro, avrebbero dovuto essere i familiari della vittima. Insommail danno, anche la beffa, per fortuna scongiurata. “Ringraziamo l’Agenzia delle Entrate“, spiega in una nota l’avvocato Angelo Pisani assieme i ...

