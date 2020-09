Ubaldo Pantani quarto giurato alla terza di Tale e quale show

(Di lunedì 28 settembre 2020) Torna venerdì 2 ottobre in prima serata su Rai1 l’appuntamento con lo spettacolo campione di ascolti di Rai1. Quello di venerdì sarà il terzo appuntamento di questa decima serie e oggi siamo in grado di anticiparvi il nome delche prenderà parteprossima puntata. Si tratta del comico ed imitatoreche si affiancherà ai tre giurati titolari del programma diretto e condotto da Carlo Conti. Dopo la prima puntata vinta da Virginio e la seconda vinta da Barbara Cola, vedremo chi vincerà la nuova puntata di questa decima serie del varietà di Rai1 che ha vinto la partita con il Grande fratello vip 5 nelle due sfide già andate ...

Il Gazzettino

