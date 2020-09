Trump vs Biden, cosa c'è da sapere sul primo dibattito elettorale (Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo il quotidiano The New York Times , il moderatore gode di piena libertà nel scegliere i temi del dibattito. Per questo primo dibattito, Wallace ha scelto la storia di Trump e di Biden, il caso ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo il quotidiano The New York Times , il moderatore gode di piena libertà nel scegliere i temi del. Per questo, Wallace ha scelto la storia die di, il caso ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Politico disonesto e pupazzo della sinistra'. E i fan del presidente cantano 'lock him up', a… - MediasetTgcom24 : Usa, Biden contro Trump: 'Ha pagato meno tasse di un'infermiera' #JoeBiden - Linkiesta : ++ #Trump non ha pagato le tasse per 10 anni ++ - SLantrade : RT @michele_geraci: Oggi riprese lezioni in aula alla New York University di Shanghai. Quasi-zero rischi #COVID19 1) Parte degli studenti… - rogar50 : RT @intheunion2020: ???? #Trump e #Biden sono due candidati del XX sec, legati alla Guerra Fredda e a certe modalità della politica Usa ormai… -