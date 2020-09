Trump, scoop del New York Times: “Non ha pagato le tasse per 10 anni”. E lui: “Fake news” (Di lunedì 28 settembre 2020) Washington, 28 set – Una nuova bufera si abbatte su Donald Trump. Secondo uno scoop pubblicato dal New York Times, che sostiene di essere venuto in possesso di alcuni dati delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 20 anni del presidente americano, il tycoon avrebbe pagato 750 dollari di imposte nel 2016, l’anno della sua elezione, e altri 750 nel 2017, cifra «notevolmente inferiore alla maggior parte degli americani che lavorano». Non solo: in 10 degli ultimi 15 anni il presidente Usa non avrebbe pagato un centesimo di tasse sul reddito. La media corrisposta, quindi, si attesta sui 1,4 milioni l’anno, rispetto ai 25 milioni di dollari mediamente liquidati dalla sua categoria, quella dei ricchi contribuenti. Rimborso stratosferico Dati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Washington, 28 set – Una nuova bufera si abbatte su Donald. Secondo unopubblicato dal New, che sostiene di essere venuto in possesso di alcuni dati delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 20 anni del presidente americano, il tycoon avrebbe750 dollari di imposte nel 2016, l’anno della sua elezione, e altri 750 nel 2017, cifra «notevolmente inferiore alla maggior parte degli americani che lavorano». Non solo: in 10 degli ultimi 15 anni il presidente Usa non avrebbeun centesimo disul reddito. La media corrisposta, quindi, si attesta sui 1,4 milioni l’anno, rispetto ai 25 milioni di dollari mediamente liquidati dalla sua categoria, quella dei ricchi contribuenti. Rimborso stratosferico Dati ...

