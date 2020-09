Trump respinge le accuse del New York Times: “Totale fake news”. E promette di dimostrarlo (Di lunedì 28 settembre 2020) “Una notizia totalmente falsa”. Così Donald Trump, senza dare ulteriori dettagli, ha voluto mettere a tacere lo scoop del New York Times, secondo cui il Tycoon non avrebbe pagato le tasse per almeno 10 degli ultimi 15 anni. “Avreste potuto chiedermelo quattro anni fa”, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, sottolineando ai giornalisti che potranno vederlo “dalla mia dichiarazione dei redditi che è ancora in fase di revisione”. Trump ha poi sottolineato il cattivo lavoro dei giornalisti del Nyt, ricordando scoop del passato già smentiti. L'articolo Trump respinge le accuse del New York Times: “Totale fake news”. E promette di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) “Una notizia totalmente falsa”. Così Donald, senza dare ulteriori dettagli, ha voluto mettere a tacere lo scoop del New, secondo cui il Tycoon non avrebbe pagato le tasse per almeno 10 degli ultimi 15 anni. “Avreste potuto chiedermelo quattro anni fa”, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, sottolineando ai giornalisti che potranno vederlo “dalla mia dichiarazione dei redditi che è ancora in fase di revisione”.ha poi sottolineato il cattivo lavoro dei giornalisti del Nyt, ricordando scoop del passato già smentiti. L'articololedel New: “Totalenews”. Edi ...

