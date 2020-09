"Trump per anni non ha pagato le tasse". Scoop del New York Times (Di lunedì 28 settembre 2020) “Donald Trump, ha pagato solo 750 dollari di tasse federali sul reddito nel 2016 e altri 750 nel 2017. Non ha pagato alcuna imposta sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti, in gran parte perché ha denunciato di aver perso molto più denaro di quello che ha guadagnato”. E’ lo Scoop del New York Times, che sostiene di aver messo le mani sulle dichiarazioni fiscali del presidente americano, finora rimaste segrete, nonostante la battaglia legale per farle venire alla luce.Immediata la reazione del presidente che, durante una conferenza stampa, ha smentito duramente le informazioni: sono tutte “fake news”, ha assicurato. E dalla Trump Organization, l’avvocato Alan Garten ha fatto sapere che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) “Donald, hasolo 750 dollari difederali sul reddito nel 2016 e altri 750 nel 2017. Non haalcuna imposta sul reddito in 10 dei 15precedenti, in gran parte perché ha denunciato di aver perso molto più denaro di quello che ha guadagnato”. E’ lodel New, che sostiene di aver messo le mani sulle dichiarazioni fiscali del presidente americano, finora rimaste segrete, nonostante la battaglia legale per farle venire alla luce.Immediata la reazione del presidente che, durante una conferenza stampa, ha smentito duramente le informazioni: sono tutte “fake news”, ha assicurato. E dallaOrganization, l’avvocato Alan Garten ha fatto sapere che ...

