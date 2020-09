“Trump per anni non ha pagato le tasse”: lo scoop del “New York Times” (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel 2016, anno in cui vinse le elezioni, il presidente Usa Donald Trump pagò appena 750 dollari di tasse federali. Stessa cifra per il 2017, ma il tycoon americano per dieci dei quindici anni precedenti, non avrebbe pagato un dollaro. A dirlo il New York Times, in uno scoop pubblicato sul sito. Una notizia choc, che arriva a meno di 48 ore dal primo dibattito presidenziale di Trump, già indietro secondo i sondaggi, e a sole 5 settimane dalle elezioni. “Non ha pagato alcuna imposta per i dieci anni precedenti, soprattutto perché ha riportato più perdite di denaro che guadagni”, ha rivelato il quotidiano di New York, che sostiene di aver messo le mani sulle dichiarazioni fiscali del presidente americano, che ha ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel 2016, anno in cui vinse le elezioni, il presidente Usa Donald Trump pagò appena 750 dollari di tasse federali. Stessa cifra per il 2017, ma il tycoon americano per dieci dei quindiciprecedenti, non avrebbeun dollaro. A dirlo il NewTimes, in unopubblicato sul sito. Una notizia choc, che arriva a meno di 48 ore dal primo dibattito presidenziale di Trump, già indietro secondo i sondaggi, e a sole 5 settimane dalle elezioni. “Non haalcuna imposta per i dieciprecedenti, soprattutto perché ha riportato più perdite di denaro che guadagni”, ha rivelato il quotidiano di New, che sostiene di aver messo le mani sulle dichiarazioni fiscali del presidente americano, che ha ...

