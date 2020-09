«Trump non pagò le tasse per 10 anni» Nel 2016 e 2017 ha versato solo 750 dollari Ma la rivelazione influenzerà l’esito del voto? (Di lunedì 28 settembre 2020) Il New York Times è riuscito a entrare in possesso delle dichiarazioni dei redditi del presidente: Trump ha pagato 750 dollari di tasse federali l’anno in cui divenne presidente, altri 750 l’anno dopo, e zero per 10 dei 15 anni precedenti Leggi su corriere (Di lunedì 28 settembre 2020) Il New York Times è riuscito a entrare in possesso delle dichiarazioni dei redditi del presidente:ha pagato 750 dollari difederali l’anno in cui divenne presidente, altri 750 l’anno dopo, e zero per 10 dei 15precedenti

