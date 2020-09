“Trump non ha pagato tasse per almeno 10 degli ultimi 15 anni. Versati solo 750 dollari nel 2016 e 2017” (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo scoop del New York Times arriva alla vigilia del primo dibattito tra candidati presidenziali e rovina la festa al tycoon il giorno dopo la controversa nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Il quotidiano americano ha infatti ottenuto informazioni sulle dichiarazioni fiscali fatte negli ultimi 20 anni dal presidente americano e scoperto che Donald Trump non ha pagato tasse federali sul reddito per almeno 10 degli ultimi 15 anni, e nel 2016 e 2017 ha sborsato solo 750 dollari per ciascun anno. La notizia bomba è stata pubblicata proprio nel momento in cui Trump stava per iniziare una conferenza stampa convocata per attaccare i media, rei di criticare la scelta della giudice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo scoop del New York Times arriva alla vigilia del primo dibattito tra candidati presidenziali e rovina la festa al tycoon il giorno dopo la controversa nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Il quotidiano americano ha infatti ottenuto informazioni sulle dichiarazioni fiscali fatte negli20dal presidente americano e scoperto che Donald Trump non hafederali sul reddito per1015, e nele 2017 ha sborsato750per ciascun anno. La notizia bomba è stata pubblicata proprio nel momento in cui Trump stava per iniziare una conferenza stampa convocata per attaccare i media, rei di criticare la scelta della giudice ...

