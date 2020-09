Trump non ha pagato le tasse per 10 anni, dice il New York Times (Di lunedì 28 settembre 2020) Donald Trump non avrebbe pagato tasse federali sul reddito in 10 degli ultimi 15 anni. Lo scoop, che arriva a cinque settimane dalle elezioni, è stato pubblicato dal New York Times, che ha ottenuto alcuni dati delle dichiarazioni fiscali del presidente americano secondo le quali il tycoon avrebbe debiti per centinaia di milioni, con diversi problemi legati alle proprietà della Trump Organization e una serie di operazioni di storno per evitare di pagare il dovuto al fisco. Nel 2016, spiega l’articolo, l’anno della sua elezione alla Casa Bianca, Trump avrebbe pagato appena 750 dollari di tasse. Il New York Times ha precisato che il capo della Casa Bianca ha ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 settembre 2020) Donaldnon avrebbefederali sul reddito in 10 degli ultimi 15. Lo scoop, che arriva a cinque settimane dalle elezioni, è stato pubblicato dal New, che ha ottenuto alcuni dati delle dichiarazioni fiscali del presidente americano secondo le quali il tycoon avrebbe debiti per centinaia di milioni, con diversi problemi legati alle proprietà dellaOrganization e una serie di operazioni di storno per evitare di pagare il dovuto al fisco. Nel 2016, spiega l’articolo, l’anno della sua elezione alla Casa Bianca,avrebbeappena 750 dollari di. Il Newha precisato che il capo della Casa Bianca ha ...

