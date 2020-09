Trump, l’accusa del New York Times: “Non paga le tasse da dieci anni” (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuova accusa per Donald Trump da parte del New York Times. Secondo il quotidiano della Grande Mela, il tycoon non pagherebbe le tasse da ben 10 anni. Manca pochissimo alle elezioni Usa di Novembre, dove Donald Trump si contenderà la permanenza alla Casa Bianca con il democratico Joe Biden. Ma ancora una volta, uno scandalo … L'articolo Trump, l’accusa del New York Times: “Non paga le tasse da dieci anni” proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuova accusa per Donaldda parte del New. Secondo il quotidiano della Grande Mela, il tycoon non pagherebbe leda ben 10 anni. Manca pochissimo alle elezioni Usa di Novembre, dove Donaldsi contenderà la permanenza alla Casa Bianca con il democratico Joe Biden. Ma ancora una volta, uno scandalo … L'articolo, l’accusa del New: “Nonledaanni” proviene da .

TorciaPolitica : @Joker__Reloaded Un tizio con la foto di Joker ci accusa di essere buffoni. Questo si che è un epic fail. Scherzi a… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 25.9.2020 - To: White House Mr. Trump Pres. – from R.PAU- It. Min. 1) Ha cancro da tirchio se elargisce… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 25.9.2020 - To: White House Mr. Trump Pres. – from R.PAU- It. Min. 2) 25.9.2020 - To: White House Mr. T… - PaoloMarani3 : RT @globalistIT: L'accusa di Sanders: 'Trump mette a rischio la democrazia per restare al potere' - PencoG : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA2020 L'accusa di #BernieSanders: '#Trump mette a rischio la Democrazia per restar… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump l’accusa Usa, troppi uragani: «Esauriti i nomi, ora ricorriamo alle lettere greche» Corriere della Sera