"Trump ha dedotto dalle tasse 75mila euro per il suo parrucchiere (e 100mila per quello di Ivanka)"

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) Spese per le case, per i campi da golf, per l’aereo privato e perfino per ile per l’hair styilist e il truccatore della figlia: sono state queste, secondo il New York Times, le spese dedotte in maniera sistematicada Donald. La rivelazione dei dettagli giunge nell’ambito dello scoop del Nyt secondo cui il Tycoon non avrebbe pagatofederali sul reddito per almeno 10 degli ultimi 15 anni, e nel 2016 e 2017 avrebbe sborsato solo 750 dollari per ciascun anno. I dettagli, pubblicati nella prima di una serie di puntate annunciate dalla testata americana, fanno emergere cheha classificato come “spese aziendali” molte delle sue spese personali che, secondo il Nyt, sono state ...