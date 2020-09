Tridico, Durigon (Lega) a TPI: “Governo M5S Lega non ha avviato iter, responsabilità è di Catalfo-Gualtieri” (Di lunedì 28 settembre 2020) Dal governo M5S-Lega “non è stato avviato nessun iter” per l’aumento di stipendio del presidente dell’Inps Pasquale Tridico. A dirlo in un’intervista a TPI è Claudio Durigon, deputato leghista ed ex sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali nel Governo Conte I. Contattato telefonicamente, l’esponente del Carroccio sostiene di non aver mai letto il contenuto della nota dell’allora capogabinetto di Di Maio, Vito Cozzoli, datata 12 giugno 2019, in cui – secondo quanto ha svelato Repubblica – erano contenute le cifre dell’aumento a 150mila euro relativo allo stipendio del presidente Inps. Eppure Durigon in quel momento era il sottosegretario competente in quota ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Dal governo M5S-“non è statonessun” per l’aumento di stipendio del presidente dell’Inps Pasquale. A dirlo in un’intervista a TPI è Claudio, deputato leghista ed ex sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali nel Governo Conte I. Contattato telefonicamente, l’esponente del Carroccio sostiene di non aver mai letto il contenuto della nota dell’allora capogabinetto di Di Maio, Vito Cozzoli, datata 12 giugno 2019, in cui – secondo quanto ha svelato Repubblica – erano contenute le cifre dell’aumento a 150mila euro relativo allo stipendio del presidente Inps. Eppurein quel momento era il sottosegretario competente in quota ...

