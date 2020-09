Tre imperativi e una strategia per tenere a bada il coronavirus in casa, in ufficio e a scuola (Di lunedì 28 settembre 2020) “Apri le finestre, compra un filtro dell’aria e dimentica le luci UV”. La strategia per tenere a bada il coronavirus negli ambienti chiusi, ora che con l’arrivo del freddo e il ritorno tra i banchi e al lavoro in presenza trascorreremo necessariamente più tempo in casa, a scuola e negli uffici, passa da questi tre imperativi. Lo spiegano scienziati ed esperti in un articolo del New York Times non a caso intitolato “Come tenere a bada il virus al chiuso”, che, partendo dal presupposto che il Sars Cov2 rappresenta una minaccia maggiore negli spazi interni affollati, prova a fare chiarezza e a sgombrare il campo da equivoci e mode del momento. Quando si sta in casa, ad ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) “Apri le finestre, compra un filtro dell’aria e dimentica le luci UV”. Laperilnegli ambienti chiusi, ora che con l’arrivo del freddo e il ritorno tra i banchi e al lavoro in presenza trascorreremo necessariamente più tempo in, ae negli uffici, passa da questi tre. Lo spiegano scienziati ed esperti in un articolo del New York Times non a caso intitolato “Comeil virus al chiuso”, che, partendo dal presupposto che il Sars Cov2 rappresenta una minaccia maggiore negli spazi interni affollati, prova a fare chiarezza e a sgombrare il campo da equivoci e mode del momento. Quando si sta in, ad ...

HuffPostItalia : Tre imperativi e una strategia per tenere a bada il coronavirus in casa, in ufficio e a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Tre imperativi Non inquinare, non sprecare, non sfruttare, le buone pratiche arrivano in parrocchia - Lifestyle Agenzia ANSA Tre imperativi e una strategia per tenere a bada il coronavirus in casa, in ufficio e a scuola

Lo spiegano scienziati ed esperti in un articolo del New York Times, che, partendo dal presupposto che il Sars Cov2 rappresenta una minaccia maggiore negli spazi interni affollati, prova a fare chiare ...

Tre spese che puoi subito eliminare

Non parleremo di rinunce che richiedano grandi sacrifici, o di scelte tipiche di uno stile di vita estremamente frugale. Ci sono tre spese che puoi subito ...

Lo spiegano scienziati ed esperti in un articolo del New York Times, che, partendo dal presupposto che il Sars Cov2 rappresenta una minaccia maggiore negli spazi interni affollati, prova a fare chiare ...Non parleremo di rinunce che richiedano grandi sacrifici, o di scelte tipiche di uno stile di vita estremamente frugale. Ci sono tre spese che puoi subito ...