Trash | il cartone su spazzatura e riciclaggio arriva al cinema

Nei film d'animazione abbiamo visto oggetti di ogni tipo prendere vita e vivere le avventure più diverse. Da giocattoli in grado di pensare a robot che possono provare emozioni passando per mondi fantastici abitati da draghi e animali parlanti. Insomma, in un film d'animazione non ci sono davvero limiti. Il cartone Trash porterà sul grande schermo nuovi protagonisti singolari toccando l'importante tema del riciclaggio e arriverà il 16 ottobre 2020 al cinema. Poster del film – Photo credit: dal webTrash: trama del cartone "La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro" è il motto del gruppo di protagonisti di Trash. Questi sono prevalentemente contenitori di diversi ...

E se fossero i rifiuti stessi e gli imballaggi a desiderare una seconda vita? Trash ribalta le parti e affronta uno dei temi caldi dell’attualità legati all’ambiente, il riciclo dei rifiuti e come con ...

Il riciclo diventa un cartoon

Esce nelle sale a ottobre Trash, film d’animazione italiano con protagonista un gruppo rocambolesco di 'rifiuti' alla ricerca della Piramide Magica.

