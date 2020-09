Trapani, Pettinari shock: “Situazione drammatica, ci siamo allenati con un positivo. Non siamo tutelati” (Di lunedì 28 settembre 2020) "Non siamo tutelati, siamo in mano a delle persone che non ci hanno dato alcuna garanzia".Lo ha detto Stefano Pettinari. La mancata disputa della gara contro la Casertana non è una sorpresa per l’attaccante del Trapani, che intervenuto ai microfoni del portale Trapanigranata.it, ha evidenziato quanto difficile sia stato mantenere la pazienza in queste settimane, svelando retroscena shock e dettagli impressionanti sulla situazione in casa granata.Trapani-CASERTANA - "Si è verificato ciò che ci aspettavamo, perché da un mese va avanti così. In venticinque giorni siamo entrati due volte allo stadio, non dandoci la possibilità di allenarci. Ci ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) "Nontutelati,in mano a delle persone che non ci hanno dato alcuna garanzia".Lo ha detto Stefano. La mancata disputa della gara contro la Casertana non è una sorpresa per l’attaccante del, che intervenuto ai microfoni del portalegranata.it, ha evidenziato quanto difficile sia stato mantenere la pazienza in queste settimane, svelando retroscenae dettagli impressionanti sulla situazione in casa granata.-CASERTANA - "Si è verificato ciò che ci aspettavamo, perché da un mese va avanti così. In venticinque giornientrati due volte allo stadio, non dandoci la possibilità di allenarci. Ci ...

