Trapani | l’appello del Sindaco Tranchida | “Intervengano FIGC e Lega Pro | sporcata dignità granata”

(Di lunedì 28 settembre 2020) Clima pesante in casa granata.Ieri mattina sembrava tutto pronto per la prima di campionato contro la Casertana, poi il medico sociale non si presenta e di conseguenza l'impossibilità di tesserarne un nuovo per consentire al direttore di gara di fischiare l'inizio del match, perso, dunque, a tavolino dalla formazione granata. Dopo il duro confronto tra il nuovo patron del, Gianluca Pellino e il bomber Felice Evacuo e lo shoccante sfogo di Stefano Pettinari, a ribadire la drammatica situazione ci ha pensato anche il, Giacomo, che è tornato a sollecitare l’intervento delle istituzioni sportive."Abbiamo aperto e da tempo la casa comunale alle trasparenti proposte degli imprenditori, trapanesi in primis, che purtroppo non sono arrivate (e comunque, a quanto ...