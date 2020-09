Tragedia Milazzo, Capitaneria rinvia inaugurazione Locamare Scario (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni a Piro (Sa) – “A seguito del tragico evento che ha visto coinvolto un collega della Capitaneria di Porto di Milazzo durante un’attività di soccorso in mare, la cerimonia di inaugurazione dell’Ufficio Locale Marittimo di Scario, prevista per il pomeriggio di lunedì 28 settembre (ore 18), alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, è stata rimandata a data da destinarsi. Si ringrazia per la cortese collaborazione”. A dare l’annuncio è il Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, il Tenente di Vascello (CP) Francesca Federica Del Re. LA Tragedia – Due giorni fa un mezzo navale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni a Piro (Sa) – “A seguito del tragico evento che ha visto coinvolto un collega delladi Porto didurante un’attività di soccorso in mare, la cerimonia didell’Ufficio Locale Marittimo di, prevista per il pomeriggio di lunedì 28 settembre (ore 18), alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, è stata rimandata a data da destinarsi. Si ringrazia per la cortese collaborazione”. A dare l’annuncio è il Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, il Tenente di Vascello (CP) Francesca Federica Del Re. LA– Due giorni fa un mezzo navale ...

peppeprovenzano : Non ci sono parole per alleviare il dolore della giovane moglie, dei figli, della famiglia, per la perdita di Aurel… - Tg3web : Tragedia a Milazzo, un militare della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, è morto per soccorrere un ragazzino che er… - rep_palermo : La tragedia di Milazzo, parla il testimone: “Ho visto Visalli che si lanciava fra le onde, in un attimo è sparito”… - StraNotizie : La tragedia di Milazzo, parla il testimone: “Ho visto Visalli che si lanciava fra le onde, in un attimo è sparito” - cronaca_news : La tragedia di Milazzo, parla il testimone: “Ho visto Visalli che si lanciava fra le onde, in un attimo è sparito”… -