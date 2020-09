Tragedia a Milazzo, pubblicano la foto dell’Aurelio Visalli sbagliato: è suo cugino! (Di lunedì 28 settembre 2020) Non bastavano gli interventi social associati ai ragazzi coinvolti nella Tragedia di Milazzo, per la famiglia del defunto Aurelio Visalli c’è stato anche uno «scambio di persona». Nella giornata di ieri, 27 settembre 2020, alcune testate avevano diffuso la foto dell’Aurelio Visalli sbagliato fornendola agli utenti ignari dell’errore. Il tweet di Daniele Cinà con la foto della persona sbagliata. La persona ritratta non è il militare della Guardia Costiera, ma un omonimo scovato su Facebook da qualche redazione. Non è neanche un omonimo qualunque, infatti è suo cugino. L’utente Davide, cognato dell’uomo raffigurato in maniera scorretta dai quotidiani, pubblica il 27 settembre 2020 un ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Non bastavano gli interventi social associati ai ragazzi coinvolti nelladi, per la famiglia del defunto Aurelioc’è stato anche uno «scambio di persona». Nella giornata di ieri, 27 settembre 2020, alcune testate avevano diffuso ladell’Aureliofornendola agli utenti ignari dell’errore. Il tweet di Daniele Cinà con ladella persona sbagliata. La persona ritratta non è il militare della Guardia Costiera, ma un omonimo scovato su Facebook da qualche redazione. Non è neanche un omonimo qualunque, infatti è suo cugino. L’utente Davide, cognato dell’uomo raffigurato in maniera scorretta dai quotidiani, pubblica il 27 settembre 2020 un ...

peppeprovenzano : Non ci sono parole per alleviare il dolore della giovane moglie, dei figli, della famiglia, per la perdita di Aurel… - Tg3web : Tragedia a Milazzo, un militare della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, è morto per soccorrere un ragazzino che er… - Open_gol : Neppure una parola di ringraziamento o di scuse nel video che uno dei due ragazzi di Milazzo ha postato sui social,… - enricodigiacomo : CLICCA QUI SOTTO: - Notiziedi_it : Tragedia a Milazzo, le stories Instagram dei due ragazzi, poi cancellate: «Sono vivo, merde… Nessuno si è buttato p… -