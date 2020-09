Tragedia a Milazzo, le stories Instagram dei due ragazzi, poi cancellate: «Sono vivo, merde… Nessuno si è buttato per salvarci» (Di lunedì 28 settembre 2020) A seguito della Tragedia avvenuta a Milazzo, dove è deceduto il sottoufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli, 40 anni, Sono comparsi alcuni screenshot relativi a delle stories Instagram pubblicati dai due ragazzi soccorsi dai militari. Nel frattempo la Procura ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto quel giorno a Milazzo. Al numero Whatsapp 3518091911 ci arriva la seguente richiesta dell’utente Angela, la quale ci inoltra uno screenshot con scritto: ragazzi apposto Sono sano e salvoMentre facenvo le capriole in spiaggia, a me e al mio amico ******* ci prende in pieno un onda e mi trascina all largo, Nessuno si è buttato, quindi prima di dire che qualcuno è ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) A seguito dellaavvenuta a, dove è deceduto il sottoufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli, 40 anni,comparsi alcuni screenshot relativi a dellepubblicati dai duesoccorsi dai militari. Nel frattempo la Procura ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto quel giorno a. Al numero Whatsapp 3518091911 ci arriva la seguente richiesta dell’utente Angela, la quale ci inoltra uno screenshot con scritto:appostosano e salvoMentre facenvo le capriole in spiaggia, a me e al mio amico ******* ci prende in pieno un onda e mi trascina all largo,si è, quindi prima di dire che qualcuno è ...

