Tragedia a Milazzo, ecco il video di Visalli che tenta i soccorsi. La procura ha aperto un'inchiesta (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono le stesse immagini che abbiamo pubblicato ieri mattina e che, vi avvertiamo, potrebbero urtare la vostra sensibilità. Vi si vedono due dei tre uomini della Guardia costiera che sabato 26 settembre si sono buttati in mare col solo aiuto di una corda e un salvagente per provare ad aiutare uno dei due ragazzini che – con un gesto a dir poco avventato – avevano pensato bene di sfidare onde alte sei metri per fare comunque il bagno. Nel tentativo di salvarne uno dei due, il secondo comandante della Guardia costiera di Milazzo Aurelio Visalli ha perso la vita. Dopo che ieri mattina è stato trovato il corpo del funzionario, è stato possibile ricostruire con maggiori dettagli quanto accaduto. L'ex giocatore del Messina Gaetano Beninato ha raccontato a la Repubblica di essere stato lui, che abita a ...

peppeprovenzano : Non ci sono parole per alleviare il dolore della giovane moglie, dei figli, della famiglia, per la perdita di Aurel… - Tg3web : Tragedia a Milazzo, un militare della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, è morto per soccorrere un ragazzino che er… - Open_gol : Neppure una parola di ringraziamento o di scuse nel video che uno dei due ragazzi di Milazzo ha postato sui social,… - BCarazzolo : RT @Open_gol: Neppure una parola di ringraziamento o di scuse nel video che uno dei due ragazzi di Milazzo ha postato sui social, dopo la m… - geomsalvatores2 : RT @vinspadafora: Sono profondamente addolorato per la tragedia accaduta a Milazzo, dove ha perso la vita Aurelio Visalli, 40 anni, Sottuff… -