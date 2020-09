Tragedia a Brescia | uomo dà fuoco alla moglie | muore dopo una lunga agonia

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Aveva datouna lite, la donna ha combattuto tra la vita e la morte per una settimana, ma si è arresa. Ha lottato aggrappatavita per una settimana ma poi le gravi ustioni in tutto ilo corpo non le hanno dato scampo. Mina Safine, 45 anni, è morta all’ospedale Gaslini di Genova, lì era stata portata d’urgenza il 20 settembreche il marito l’aveva bruciata viva. Lasi era consumata adove la donna viveva con Abderrahim Senel, cameriere di 55 anni. La donna fu trovata dai Vigili delcompletamente avvolta dalle fiamme, prima di svenire riuscì a dire: “è stato mio marito”. Non ci dovrebbero essere dubbi ...