Traffico Roma del 28-09-2020 ore 18:30 (Di lunedì 28 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico intenso sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti e lo svincolo della Ardeatina fino alla Romanina mentre interna incolonnamenti dallo svincolo della Casilina fino alla Ardeatina trafficata anche la tangenziale est rallentamenti verso San Giovanni tra campi sportivi e Salaria tra Monti Tiburtini e lo svincolo dell’a24 e su viale Castrense chiusa per un allagamento via avicenna all’altezza di via Enrico Fermi Traffico intenso su via Cristoforo Colombo 23 a via Del risaro e via di Malafede direzione Ostia Sirenetta per Traffico anche su via Appia Antica tra via Ardeatina e viale di Porta Ardeatina direzione centro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti e lo svincolo della Ardeatina fino allanina mentre interna incolonnamenti dallo svincolo della Casilina fino alla Ardeatina trafficata anche la tangenziale est rallentamenti verso San Giovanni tra campi sportivi e Salaria tra Monti Tiburtini e lo svincolo dell’a24 e su viale Castrense chiusa per un allagamento via avicenna all’altezza di via Enrico Fermiintenso su via Cristoforo Colombo 23 a via Del risaro e via di Malafede direzione Ostia Sirenetta peranche su via Appia Antica tra via Ardeatina e viale di Porta Ardeatina direzione centro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - romadailynews : Traffico Roma del 28-09-2020 ore 18:30: Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-09-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : A1 - Incisa-Firenze - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Incisa - Reggello e Firenze sud per il transi... - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Firenze #Impruneta e #Incisa-#Reggello #viabiliTOS #viabiliFI -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-09-2020 ore 18:00 RomaDailyNews La Bretella Cisterna – Valmontone separata dal Corridoio Roma – Latina? Se ne è discusso a Velletri

Nel pomeriggio di sabato 26 settembre, presso il DLF-Doppiobinario in Piazza Martiri d’Ungheria n.1, di fianco alla Stazione Ferroviaria di Velletri, si è di nuovo riunito il Comitato NO Bretella Cist ...

Mini riforma del Codice della Strada: il testo inviato in Commissione Trasporti. Ecco le proposte

Il testo è stato stralciato dal Decreto Semplificazioni e trasferito al vaglio della Commissione. Severi inasprimenti delle sanzioni per chi guida con il telefonino e non solo. Addio anche alle pubbli ...

Nel pomeriggio di sabato 26 settembre, presso il DLF-Doppiobinario in Piazza Martiri d’Ungheria n.1, di fianco alla Stazione Ferroviaria di Velletri, si è di nuovo riunito il Comitato NO Bretella Cist ...Il testo è stato stralciato dal Decreto Semplificazioni e trasferito al vaglio della Commissione. Severi inasprimenti delle sanzioni per chi guida con il telefonino e non solo. Addio anche alle pubbli ...