Traffico Roma del 28-09-2020 ore 18:00 (Di lunedì 28 settembre 2020) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all'ascolto code a tratti sul grande raccordo anulare tra Roma sud e Ardeatina sulle due carreggiate code per Traffico anche in tangenziale verso San Giovanni tra campi sportivi e Salaria e poi tra Monti Tiburtini e lo svincolo dell'a24 ed anche su viale Castrense ci sono invece delle code per un incidente sull'Aurelia tra Casale Lumbroso e Grande Raccordo Anulare verso il centro andiamo in zona tufello possibili disagi su via Monte Petroso per alberi caduti sulla strada a Ostia invece chiusa per allagamenti via Mar dei Sargassi Cambiamo argomento da oggi e per 5 notti complessive sul tratto Urbano dell'a24 sarà chiuso lo svincolo per immettersi sulla tangenziale est in direzione San Giovanni i lavori si svolgeranno sempre nella fascia oraria 23 Sei chiuso ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-09-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Incidente su via Braccianese, rimasti feriti due uomini: sono ricoverati in ospedale

Incidente tra due automobili questa mattina su via Braccianese: due uomini sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale, uno in codice arancione e ...

Roma, a causa del coronavirus chiusi 5000 esercizi commerciali

"Siamo a più di 5mila. In ogni strada del commercio, da via Tuscolana a via Veneto, in periferia e soprattutto nel centro storico, si contano circa dieci o venti negozi con le serrande abbassate", ha ...

