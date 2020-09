Traffico Roma del 28-09-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sul grande raccordo anulare tra Ardeatina eSud in carreggiata esternaintenso in rallentato anche la tangenziale all’altezza dello svincolo per La 24 verso San Giovanni allerta meteo anche per la giornata odierna sul Lazio con piogge temporali e vento forte adeguate Sempre veloce e guida alle condizioni della strada per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto per il momento Un saluto da Emanuela Castaldi a + B per altri aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità