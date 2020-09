Traffico internazionale quasi azzerato dal Covid, maxi perdite e 400mila licenziamenti: compagnie aeree mondiali verso lo stallo (Di lunedì 28 settembre 2020) Per le compagnie aeree la parola d’ordine è una sola: sopravvivere. Il settore, tra i più colpiti dalla pandemia e dalle restrizioni che ne seguono, è costretto a fare i conti con numeri da incubo. I più aggiornati li ha diffusi pochi giorni fa la Iata (International Air Transport Association): il Traffico internazionale è in calo del 92% rispetto a un anno fa, quasi azzerato insomma. I voli di lungo raggio sono quelli con i margini di profitto sono più elevati, in particolare la rotta da Londra a New York, la più profittevole al mondo, ha perso 4 passeggeri su 5. Le aspettative sono per una perdita complessiva di oltre 80 miliardi di dollari nel 2020. Questo nonostante i 120 miliardi di euro che i i governi di tutto il mondo hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Per lela parola d’ordine è una sola: sopravvivere. Il settore, tra i più colpiti dalla pandemia e dalle restrizioni che ne seguono, è costretto a fare i conti con numeri da incubo. I più aggiornati li ha diffusi pochi giorni fa la Iata (International Air Transport Association): ilè in calo del 92% rispetto a un anno fa,insomma. I voli di lungo raggio sono quelli con i margini di profitto sono più elevati, in particolare la rotta da Londra a New York, la più profittevole al mondo, ha perso 4 passeggeri su 5. Le aspettative sono per una perdita complessiva di oltre 80 miliardi di dollari nel 2020. Questo nonostante i 120 miliardi di euro che i i governi di tutto il mondo hanno ...

