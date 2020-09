“Tra cielo e terra – azioni ed energia sostenibili”: Engie ha chiuso “il Verde e il Blu Festival” con un Talk sulle città sostenibili del futuro (Di lunedì 28 settembre 2020) Engie, player mondiale dell’energia impegnato ad accelerare la transizione verso un’economia a impatto zero, è stato di nuovo protagonista a chiusura de “il Verde e il Blu Festival – Buone idee per il futuro del Pianeta”. Presso BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, si è svolto ieri il Talk “Tra cielo e terra – azioni ed energia sostenibili”, con la partecipazione di illustri ospiti quali l’assessore Pierfrancesco Maran, il Presidente della Triennale di Milano arch. Stefano Boeri, il professor Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia vegetale e il Direttore Marketing, Communication & Public Relations di ... Leggi su newsagent (Di lunedì 28 settembre 2020), player mondiale dell’impegnato ad accelerare la transizione verso un’economia a impatto zero, è stato di nuovo protagonista a chiusura de “ile il Blu Festival – Buone idee per ildel Pianeta”. Presso BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, si è svolto ieri il“Traed”, con la partecipazione di illustri ospiti quali l’assessore Pierfrancesco Maran, il Presidente della Triennale di Milano arch. Stefano Boeri, il professor Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia vegetale e il Direttore Marketing, Communication & Public Relations di ...

