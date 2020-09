Totti e De Rossi di nuovo insieme | partita e festa di compleanno con tanti ex

Rickyrickyric89 : RT @forzaroma: VIDEO – #DeRossi scherza con #Totti: “Di tanti allenatori il primo che ho visto è Cancellieri” #ASRoma - supplicio12 : RT @forzaroma: VIDEO – #DeRossi scherza con #Totti: “Di tanti allenatori il primo che ho visto è Cancellieri” #ASRoma - psbrdx : RT @forzaroma: VIDEO – #DeRossi scherza con #Totti: “Di tanti allenatori il primo che ho visto è Cancellieri” #ASRoma - Ohaimeuz : RT @forzaroma: #Totti e #DeRossi di nuovo insieme: i capitani alla Longarina per il campionato di calcio a 8 - FOTO - VIDEO #ASRoma https:… - siamo_la_Roma : ?? Ieri era il compleanno di #Totti ?? Oggi lo ha festeggiato alla #TottiSoccerSchool ???? Tra i tanti presenti anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Rossi

Corriere dello Sport

La bandiera della Roma quesa sera è scesa in campo nel campionato di calcio a otto: tanti ex compagni di squadra presenti per la festa organizzata al circolo ...Francesco Totti festeggia i suoi 44 anni al circolo sportivo alla Longarina assieme a Daniele De Rossi. I due capitani finalmente si sono ritrovati e destino ha voluto che uno stesse in ...