Torino | si avvicina Gaston Ramirez | manca il sì del giocatore

DiMarzio : #Torino, si avvicina Ramirez della Samp - kupaleon : RT @DiMarzio: #Torino, si avvicina Ramirez della Samp - Cuore_Toro : Di Marzio: Torino, si avvicina Ramirez della Samp - TinchoFerreira1 : RT @DiMarzio: #Torino, si avvicina Ramirez della Samp - 68shoulder : RT @BombeDiVlad: ?? #Torino, contatti positivi con la #Sampdoria per Gaston #Ramirez: i dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino avvicina

GianlucaDiMarzio.com

Il Torino sarebbe molto vicino all'acquisto di Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, secondo Sky Sport ...AGGIORNAMENTO - Accordo trovato con il Torino per Gaston Ramirez. Come riportato da Sky Sport manca soltanto l'ultimo ok del calciatore che, dopo aver rifiutato Verona e anche una proposta dagli Emira ...